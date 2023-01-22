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İstanbul derbisinde kazanan Anadolu Efes!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i deplasmanda 80-70 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında GalatasarayNef ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi kazanan 80-70'lik skorla lacivert-beyazlı ekip oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencileri ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar bu sezon 9. mağlubiyetini aldı.

Ev sahibi Galatasaray'da Dylan Ennis 22, Sadık Emir Kabaca 13 sayıyla oynadı. Anadolu Efes'te ise Shane Larkin 19 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma galibiyette önemli rol oynadı. Rodrigue Beaubois 18, Bryant Dunston 15 sayı üretti.

 

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