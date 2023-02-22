İstanbul depremi uzmanları ikiye böldü! Deprem ne zaman olacak?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası akıllara yeniden olası Marmara depremi geldi. İstanbul'u çok büyük şekilde etkilemesi beklenen Marmara depremi hakkında profesörlerden farklı açıklamalar geldi
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, uzmanlar olası deprem riksine yönelik farklı görüşlerini dile getiriyor. Olası Marmara depremi, uzmanları ikiye böldü. İşte konunun uzmanların birbirinden farklı görüşler.
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Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Ereğlisi’nden Adalar’a kadar olan 79 kilometrelik fayda enerji birikimi söz konusu olduğunu belirtti.
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Görür, kırılma ile bu fayda 7.2 büyüklüğünde deprem riski olduğunu dile getirirken, Depremin süresinin 40-60 saniye olacağı görüşünde.
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Görür, Marmara fay sisteminin doğudan batıya bir kerede kırılması halinde, depremin 7.6 büyüklüğünde olacağını belirtti. Prof. Dr. Görür, ayrıca 1999’dan bu yana 24 yıl geçtiğini ve 30 yıllık periyodun dolmak üzere olduğunu dile getirdi.
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