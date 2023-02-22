İstanbul depremi uzmanları ikiye böldü! Deprem ne zaman olacak?

Görür, Marmara fay sisteminin doğudan batıya bir kerede kırılması halinde, depremin 7.6 büyüklüğünde olacağını belirtti. Prof. Dr. Görür, ayrıca 1999’dan bu yana 24 yıl geçtiğini ve 30 yıllık periyodun dolmak üzere olduğunu dile getirdi.