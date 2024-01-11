AjansHaber.com.tr Yaşam İstanbul'a kar geliyor!

İstanbul dahil birçok il için kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu haritasında İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde dondurucu soğuk ve kar yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MGM'nin paylaştığı hava durumu haritasına göre cuma ve özellikle cumartesi günü yurdun büyük bir kesiminde kar etkisini artıracak. 

Cumartesi günü İstanbul'da havanın 0 dereceye kadar düşeceği söyleniyor.

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