İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.