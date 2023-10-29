İstanbul Boğazı'nda tarihi geçit töreni!

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi gemi ile tarihinin en büyük resmigeçidi gerçekleştiriliyor.

Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştiriliyor.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılıyor.