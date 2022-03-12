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İstanbul Boğazı’nda sürüklenen 183 metrelik gemi Kuruçeşme'ye demirledi

İstanbul Boğazı’nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki gemi, Kıyı Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle Kuruçeşme'ye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi" ifadeleri kullanıldı. 

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