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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki trafik, bir geminin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Boğaz'ın Beşiktaş önlerinde, 176 metre boyundaki "Cornelia" isimli gemide makine arızası meydana geldi.

Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve "Kurtarma-9" römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi.

Boğaz'daki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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