AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy-İstinye arasında görüş mesafesinin 100 metre olarak rapor edildiği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiğinin saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedilen açıklamada, yerel trafiğe gerekli uyarıların tüm sektörlerce yapıldığı bildirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi
Hat açma-kapama bedeli kaldırılıyor mu?
Tüketici ve konut kredilerine yeni düzenleme
Değer oluşturmaya odaklanıyoruz
282 adliye yeniden açılıyor
NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
OGS depozito iadesi bankaların insafına kaldı