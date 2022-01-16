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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapan BRAVE NIGHT isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-8 römorkörümüz, KEGM-6 botumuz ve kılavuz kaptanımız ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Boğaz Trafiği çift yönlü askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

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