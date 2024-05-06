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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda trafik, arızalanan kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan "BRABUS" isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi için bir römorkör ve bir hızlı tahlisiye botunun kılavuz kaptanla birlikte olay yerine yönlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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