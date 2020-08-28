İstanbul Barosu'nda DHKP'-C'li isme tören

DHKP-C talimatıyla ölüm orucuna giren ve 238 gün sonra hayatını kaybeden Ebru Timtik’in cenazesi bugün İstanbul Barosu önünden anma töreni ile kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukat Timtik’in İstanbul Barosu önünde anılması tepkilere neden oldu.

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından avukatlardan Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı.

Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.







İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği isimli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Timtik'in nabzının çok düştüğü ve kalp masajı yapıldığını daha sonra ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

BARO ÖNÜNDE ANMA

Tüm bu gelişmeler ardından Timtik'in cenazesi İstanbul Barosu önünde yapılan anma töreni ile kaldırıldı. Terör örgütü yanlısı bir avukata baro önünde anma töreni gerçekleştirilmesi başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok kesimden büyük tepki aldı.