İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51,33'e yükseldi.
İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya devam ediyor.
İSKi verilerine göre, kent genelindeki barajların doluluğu yüzde 51,33'e yükseldi.
Geçtiğimiz hafta boyunca kar yağışları barajların doluluğunu 6 ay sonra ilk kez cumartesi günü yüzde 50'nin üzerine taşımıştı.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Şubat: Yüzde 46,44
15 Şubat: Yüzde 47,20
16 Şubat: Yüzde 47,82
17 Şubat: Yüzde 48,28
18 Şubat: Yüzde 48,67
19 Şubat: Yüzde 49,16
20 Şubat: Yüzde 50,03
21 Şubat: Yüzde 50,56
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