İstanbul barajlarında doluluk %50’nin altına düştü

İstanbul’da sonbahar etkisini göstermeye başladı, yer yer yağışlar da görülüyor ancak barajlardaki doluluk oranı da azalmaya devam ediyor. Barajlardaki doluluk oranı 8 ay sonra ilk kez yüzde 50'nin altına indi.

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 49 seviyesine geriledi.

İşte İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları

Ömerli Barajı: Yüzde 78,65

Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,22

Sazlıdere Barajı: Yüzde 24,19

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 45,57

Alibeyköy Barajı: Yüzde 19,93

Terkos Barajı: Yüzde 54, 69

Kazandere Barajı: Yüzde 8,36

Elmalı Barajı: Yüzde 60,16

Darlık Barajı: Yüzde 49,7

Istrancalar Barajı: Yüzde 23,11