İstanbul, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne kavuşuyor!
Dünyada beşinci sırada, Türkiye’de de en büyük şehir parkı olma özelliğine sahip Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul ile buluşmaya hazırlanıyor. Yollarının yüzde 90’a yakını tamamlanan millet bahçesinin yeşil alanlarında ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor!
Millet bahçelerinin sayısı çoğalmaya devam ediyor. İstanbul Türkiye'nin en büyük millet bahçesine kavuşuyor.
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Atatürk Havalimanı 5 milyon metrekarelik yeşil alanıyla dünyanın en modern, en büyük ve yeşil kalkınma kriterlerine en uygun kent içi parkı oluyor.
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye’nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacağı belirtildi.
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacak.
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