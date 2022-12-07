İstanbul Arnavutköy'de çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlendi!

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Eski Edirne Asfaltı Fenertepe Girişi mevkiinde boş araziye atık döküldüğüne dair ihbarlara istinaden harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk ederek incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde boş araziye dökülen atıklarla ilgili resmî sosyal medya hesabından, “İstanbul Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Fenertepe Girişi’nde boş araziye dökülen atık ihbarının ardından Çevre Denetim Ekiplerimizce atıklar bölgeden temizlenerek lisanslı bertaraf tesisine gönderilmiştir. Atıkları döken şahıs veya firmaların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtlarına ilişkin incelemeler sürerken, ilgililer hakkında Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır.” ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık açıklamasında, yürütülen çalışmalar ve yapılan incelemeler sonucunda bir kısmı çuvallar içerisinde, bir kısmı ise sahaya dökülmüş halde bulunan atıkların, metal geri kazanım faaliyeti sonucu oluşan cüruf atıkları olduğu tespit edilerek bu sektörde faaliyet gösteren firmalara yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.

Sahada bulunan atık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gözetiminde temizlenerek lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlandı.

“Atıkları döken şahıs veya firmaların tespit edilerek, Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen yaptırımların uygulanması amacıyla incelenmeler sürdürülüyor”

Diğer taraftan söz konusu atıkları döken şahıs veya firmaların tespit edilerek, ilgililer hakkında Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen idari yaptırımların uygulanması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtlarına ilişkin incelenmeler sürdürülüyor.