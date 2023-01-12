İstanbul-Antalya seferi yapan uçağa yıldırım çarptı!
Anadolujet Havayolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti.
Airporthaber'e göre, Anadolujet Havayolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Anadolujet'e ait Boeing B737-800 tipi uçağına Antalya Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım çarptı.
Antalya Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yapan Anadolujet uçağında yapılan incelemelerin ardından uçak, Antalya-İstanbul seferinden çekildi.
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