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İstanbul-Antalya arası hızlı tren hattı projesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında yeni bir hızlı tren hattının müjdesini verdi. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'dan Antalya'ya hızlı trenle 4 saat 45 dakikada ulaşma imkanımız olacak" dedi.

Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılmasının ardından ardından vatandaşlar seferlere yoğun ilgi göstermiş ve 1 aylık ücretsiz biletlerin tamamı tükenmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Marmara'dan Akdeniz'e kadar uzanacak olan yeni bir hızlı tren hattının müjdesini verdi.

İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakika olacak

714 kilometrelik yeni hızlı tren projesinin detayları hakkında konuşan Karaismailoğlu, "İstanbul'dan Antalya'ya 714 kilometre uzunluğunda yani İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşma imkanımız olacak. Bunun İstanbul-Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak" şeklinde konuştu.

Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren

Ankara-İstanbul hattında da süper hızlı tren projesini hayata geçireceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek. Saatte 350 kilometre hız yapacak. Mevcut hızlı tren hattı da mevcut yapısıyla devam edecek. Bu yıl süper hızlı tren hattının ihalesini yapacağız." dedi.

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