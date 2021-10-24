İstanbul, 29 Ekim'de "Cumhuriyet'in 100. yılına koşacak"

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutladığımız 29 Ekim'de, binlerce vatandaşımız İstanbul Cumhuriyet Koşusu'nda yarışacak. Boogy The Event Company'nin “29 Ekim Cumhuriyet Koşusu” sloganı ile gerçekleştireceği ve Alivex'in stratejik ortaklık yaptığı etkinlikte; 1500 kişiye yakın koşu sever, araçsız ve trafiksiz bir ortamda yarışma imkanı bulacak.

Galata Köprüsü üzerinden start alacak ilk koşu

Galata Köprüsü üzerinden start alan ilk koşu organizasyonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Cumhuriyet Koşusu, 29 Ekim coşkusu ile koşan katılımcılarına tarihi yarımadanın ruhunu farklı bir deneyimle sunacak. 7 kilometrelik parkurda, farklı yaş gruplarına göre start alacak çipli koşuda, dereceye giren koşuculara ödül verilecek.

Koşuya katılım için başvurular başladı

29 Ekim 2021, saat 14:30'da start verilecek İstanbul Cumhuriyet Koşusu'na katılmak ve detaylı bilgi almak için tıklayınız.