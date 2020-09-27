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İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın vefat haberini sosyal medya hesaplarından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Kovid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim." 

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