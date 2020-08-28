İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak

Bakan Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatıracağına dikkat çekti.

Kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeler yapılacak.