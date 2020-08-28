AjansHaber.com.tr Gündem İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'de

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatıracağına dikkat çekti. 

Kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak. 

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeler yapılacak. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atatürk istismarında son rezalet
Kılıçdaroğlu: Eskiden uçak fabrikamız vardı
Bir su kuyruğu da Eskişehir'de!
Baba: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldü
SASA dünya devi ile anlaştı
"83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu?"
Erdoğan 'Buyursun gelsin' demişti!