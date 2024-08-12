İşsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselişle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olduğu hesaplandı.

Bu arada, bazı aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gidildi.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2022 2023 2024 Ocak 11,1 9,6 9 Şubat 10,7 10 8,7 Mart 11,1 10,1 8,7 Nisan 10,9 10,1 8,7 Mayıs 10,9 9,6 8,5 Haziran 10,3 9,4 9,2 Temmuz 10,2 9,3 Ağustos 9,8 9,1 Eylül 10,1 9 Ekim 10,3 8,5 Kasım 10,1 9 Aralık 10,3 8,8

(Sürecek)