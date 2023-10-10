AjansHaber.com.tr Gündem İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik rakamları açıklandı! Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,2'ye geriledi. 10 Ekim 2023 10:04 Son Güncelleme: 10 Ekim 2023 10:05 Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,2'ye geriledi. işsizlik rakamları açıklandı tüik Yorumlar Çok Okunan Haberler AK Parti MKYK'da görev dağılımı belli oldu! AK Parti'de yeni MKYK ilk kez toplandı! İşte AK Parti'nin yeni "A Takımı" Gazze Şeridi'nde sıcak saatler! En az 300 ölü! Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı! 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar cezasız kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu!
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