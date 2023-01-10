İşsizlik rakamı açıklandı

TÜİK, Kasım ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı.

Buna göre; Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %48,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,7 olarak gerçekleşti.