İsrailli Cellebrite, Suud için telefon hackledi

Geçtiğimiz senenin Kasım ayında İsrail şirketi Cellebrite'in bir temsilcisi Riyad'a indi.

Suudi Adalet Bakanlığı'nın elinde olan bir telefonu hacklemek için Londra'dan gelen şirket temsilcisi, hiçbir kontrolden geçmeden hükümet yetkilileri tarafından karşılandı, izole edilmiş bir otel odasına götürülerek bir telefon hackledi.

Elde edilen bilgiere göre, hack işlemini halleden şirket temsilcisi daha sonra havalimanına dönerek Londra'ya uçtu.

Cellebrite, Suudi hükümetine siber güvenlik sistemi ve bilgisayar korsanlığı hizmetleri sunan tek şirket olmasa da, İsrail Savunma Bakanlığı'nın bilgisi olmadan Suudi kraliyet ailesine siber güvenlik servisleri sunan tek şirket olarak biliniyor.

Bakanlığın şirket yetkilisine hacklettiği kilitli Samsung S10 telefonun kime ait olduğu bilinmezken, Cellebrite, yaptığı açıklamada yasalara uygun hareket ettiğini savunuyor.

Kaynak: https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/.premium-revealed-israeli-firm-provided-phone-hacking-services-to-saudi-arabia-1.9161374