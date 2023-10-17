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İsrailli bakandan skandal açıklama!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki "İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini" yazdı.

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." ifadelerine kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

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