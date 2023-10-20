İsrail'in zulmünden kaçtı, Suriye'de eşini kaybetti

Nesrin İsaa, henüz 10 yaşında İsrail'in Filistin'e baskıları nedeni ile ailesi ile Suriye'ye göç etti.

Nesrin İsaa, burada kendisi gibi İsrail'in zulmünden kaçan Filistinli Adnan İsea ile evlenip, yeni bir hayat kurdu.

Ancak bir süre sonra Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle çocukluğunda yaşadığı kabus ile tekrar karşı karşıya kaldı. 3 çocuk annesi Nesrin İsea'nın eşi Adnan İsea, İdlib'de bombardıman sırasında hayatını kaybetti. Nesrin İsea, bunun üzerine 3 çocuğuyla Türkiye'ye sığındı ve Ankara'ya yerleşti. Nesrin İsea, şimdi Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların ardından Gazze'nin abluka altına alınması ile buradaki yakınları için kaygı duyuyor.

'İSRAİL ASKERLERİ EVİMİZE GİRİYORLARDI'

Nesrin İsea, çocuk yaşta ülkesini terk etmesine neden olan İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'deki halası ve 2 amcasından günlerdir haber alamadıklarını söyledi. En küçüğü 11 yaşında olan çocuklarıyla 7 yıldır Ankara'da yaşayan Nesrin İsaa, İsrail'in zulmünü DHA'ya anlattı. Çocukluğunda yaşadıklarını anlatan Nesrin İsea, "İsrail askerleri evimize giriyorlardı. Dayılarımı ve dedemi dövüyorlar ve onları alıp, götürüyorlardı. Gece gündüz demeden evlerimize giriyorlardı. Bize çok baskı yapıyorlardı. Bir dayımı alıp, götürdüler ve bir daha geri getirmediler. Maddi durumumuz çok zordu. Ama büyük dedem Suriye'de durumumuzun düzelmesine yardım etti. Anneannemin akrabalarının yanına sığındık" dedi.



'HALAM VE AMCAMLARA ULAŞAMIYORUZ'

Suriye'de eşiyle evlendiğinde iç savaşın başladığını anlatan Nesrin İsea, "Süreç bizim için çok zordu. İlk önce savaştan kaçmak için İdlib'e gittik. İdlib'de biraz durduk. Çünkü İdlib, savaştan daha az etkilenmişti. Komşularımızın evine bomba düştü. Eşim Adnan ise yardım ederken bulundukları yere bir kez daha bomba attılar ve orada şehit oldu. Tüm eşyalarımızı ve hatıralarımızı ise Suriye'de bırakıp, Ankara'ya geldik. Şu an ise halam ve 2 amcam Filistin'deler ama onlara ulaşamıyoruz. Onlara ulaşmaya çok uğraşıyoruz ancak ulaşamıyoruz. Çünkü orada internet ve telefon yok şu anda. Allah, Filistin'dekilere sabır versin. İnşallah durumları daha iyi olur. Artık çok bıktık, yetmez mi? Çok eskiden savaş vardı, hala devam ediyor. Bu durumdan gerçekten çok sıkıldık. İnşallah her savaş biter" diye konuştu.



'İNŞALLAH SAVAŞ BİTER'

Henüz 6 yaşındayken babasını Suriye savaşında kaybeden 14 yaşındaki Seca İsaa ise Filistin'de tanıdığı arkadaşlarının olduğunu söyleyerek, "Onlardan da haber alamıyoruz. O yüzden çok üzülüyorum. İnşallah savaş biter ve arkadaşlarımın da hayalleri gerçekleşir. Eminim ki hepsinin çok büyük hayalleri vardır. Benim de çok büyük hayallerim var. Benim hayalim; pilot olmak, onlar da inşallah hayallerine kavuşur" dedi.