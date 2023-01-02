İsrail'in Şam Havalimanı'na saldırı düzenlediği iddia edildi

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 02.00 sularında Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırıda iki rejim askerinin öldüğü savunulan haberde, havalimanının ise hizmet dışı kaldığı öne sürüldü.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 20 Aralık'ta da İsrail güçlerinin Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.