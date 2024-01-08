İsrail'in saldırılarında 112 gazeteci öldürüldü
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 112'ye ulaştı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteciler Abdullah Berıs ile Muhammed Ebu Dayir'in İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazetecilerin, nerede öldürüldüklerine dair bilgi paylaşılmadı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 112'ye yükseldiği ifade edildi.
Yorumlar