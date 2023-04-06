İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Levent'teki başkonsolosluk önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyesi grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Tekbir getiren gruptakiler "Hamas'a selam, direnişe devam'', ''Katil İsrail, Filistin'den defol'', ''İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam'' şeklinde slogan attı.

AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Mescid-i Aksa’nın, düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir edildiğini söyledi.

Mescid-i Aksa’nın ümmetin göz bebeği olduğunu kaydeden Yaroğlu, ''Dün yaşanan hadiselerde fanatik Yahudiler, kendilerince kutsal saydıkları bayramları nedeniyle bizim mescidimiz olan Mescid-i Aksa’ya baskın yapmaya cüret etmişler ve işgalcilere çağrıda bulunmuşlardır. Buna karşılık Filistin direnişinin izzetli Müslümanları, mübarek haremimizi korumak maksadıyla Kıble Mescidi’ne sığınmışlardır.'' dedi

Mescid-i Aksa'nın, İsra Suresi’nde buyrulduğu üzere çevresinin mübarek kılınan kutlu bir mekan olduğunu hatırlatan Yaroğlu, şunları söyledi:

''Her türlü insani anlayıştan yoksun işgalci siyonistler, Müslüman kardeşlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın üzerine ses bombaları, göz yaşartıcı gazlar ve kauçuk bombalar atarak müdahale etmek istemiş ve mübarek mescidimizi kirli ayaklarıyla çiğneyerek Müslüman kardeşlerimizi zorla Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırmışlardır. 500’den fazla Müslüman'ı esir eden İsrail, yüzlerce kardeşimizi darbetmiş ve yaralılara müdahale edilmesini de engellemiştir.''

Mescid-i Aksa'nın işgal altında olmasının sadece Filistin meselesi olmadığını vurgulayan Yaroğlu, ''Mescid-i Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da ümmetin ortak ve ana meselesidir. Kudüs, bugünün Müslüman'ın yer yüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en bariz göstergesidir. Filistin'e sahip çıkma, Kudüs'e sahip çıkma, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma söz konusu olduğunda konjonktüre, dengelere, küresel güçlere ve hesaplara bakmayacağımızı herkes bilmelidir. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin, yaşanan haksızlık karşısında susmamızı beklemesin.'' şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler, Filistin halkı için dua etti.