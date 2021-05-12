İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Londra'da protesto edildi

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binası önünde protesto edildi.

Binlerce protestocu, akşam saatlerinde Başbakanlık binası 10 Numara önünde toplandı.

"Filistin'e özgürlük", "Kudüs'ten ellerinizi çekin", "Terörist İsrail" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı eylemde, İngiltere hükümetine İsrail'e verdiği desteği kesmesi çağrısı yapıldı.

Bu arada bir grup İsrail yanlısı, gösteri alanına gelerek provokasyon yaptı. Grup, göstericilerin tepki göstermesinin ardından polis korumasında alandan uzaklaştırıldı.

Çok sayıda polisin önlem aldığı gösteride, Başbakanlık binası önündeki yol trafiğe kapatıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şehit olmuş, 152 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.