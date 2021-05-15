İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları birçok ülkede protesto edildi

Sosyal medya üzerinden örgütlenen göstericiler, Filistin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İsrail'e boykot", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Göstericiler, daha sonra İsrail'in Stockholm Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.

Yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar atan konvoyu polis yakın takip etti.

İsrail Büyükelçiliği önünde bir kişinin, "İsrail" şeklinde tezahürat yapması üzerine kısa bir kargaşa yaşandı. Polis, İsrail lehine slogan atan kişiyi gözaltına alarak kargaşanın büyümesini önledi.

Berlin ve Köln'de binlerce kişi İsrail’i protesto etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Birçok Filistin derneğinin çağrısıyla, İsrail'in Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi, Kreuzberg semtindeki Hermannplatz Meydanında toplandı.

Göstericiler üzerinde "Filistin’e özgürlük", "Kudüs Filistin’in başkenti" yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Polis, yürüyüşe geçen göstericileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle durdurdu.

Uyarılara rağmen Enfeksiyon Yasası’na aykırı davrandıklarını gerekçe gösteren polis, gruptaki birçok kişiyi gözaltına aldı.

Kalabalığı dağıtmak amacıyla zaman zaman biber gazı kullanan polisle bazı eylemciler arasında arbede yaşadı.

Köln'de ise çeşitli Filistinli derneklerin çağrısıyla Heumarkt Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine binden fazla kişi katıldı. Göstericilerin arasında Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda Türk, Alman ve diğer milletlerden insanlar da yer aldı.

Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride sivil ve çocuk demeden masum insanlara saldıran İsrail aleyhine sloganlar atıldı, konuşmalar yapıldı. Ellerinde sloganlar yazan dövizler ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Filistin halkı lehine sloganlar attı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride sık sık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla maske ve mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı.

Cenevre'deki gösteriye pek çok farklı ülke vatandaşı destek verdi

İsrail'in Mescid-i AksaCenevre'deki gösteriye pek çok farklı ülke vatandaşı destek verdi'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları, İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

Cenevre şehir merkezindeki ana tren istasyonu (Cornavin) yakınında düzenlenen gösteriye yağmura rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

"Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail" ve "Çok yaşa Filistin" sloganları atan göstericiler, taşıdıkları çeşitli döviz ve pankartlarla Filistin halkına destek verdi.

Protestoya, Cenevre'de yaşayan Müslümanların yanı sıra pek çok ülke vatandaşı ve İsviçreliler de katılım sağladı.

Gösteriye katılan İskoçyalı Kelly Mackay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'i "apartheid" devlet olarak tanımlayarak, "Filistin davasına destek vermek için bugün buradayım." dedi.

Mackay, İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım" ve "etnik temizlik" yaptığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'de masum çocuk ve insanları öldürdüğünü söyledi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Mackay, Filistin halkına destek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Arjantinlilerden Filistin'e destek

Arjantinli Adriana Beni ise Filistin davasına destek vermek için bir grup Arjantinli arkadaşıyla protestoya katıldığını söyledi.

Beni, İsrail'in "apartheid" bir rejim olduğunu, Filistinlilere "katliam" ve "soykırım" yaptığını ifade etti.

Zürih'te "Recep Tayyip Erdoğan" sesleri

Öte yandan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te de protesto edildi.

Gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bu ülkede yaşayan Türklerin ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği protestoda, göstericiler zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Yunanistan'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Selanik şehrinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılara tepki amacıyla toplanan çeşitli gruplar, İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.

Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin derhal son bulması çağrısı yapan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede, emniyet güçleri protestocu kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıttı.

Diğer yandan Selanik kentinde de bir grup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Belçika'da, İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs gibi yerlerde saldırılarına karşı Filistin'e destek vermek için ve Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla başkentin merkezindeki Albertin Meydanı'nda yaklaşık 3 binden fazla kişi yoğun yağmura rağmen Filistin bayraklarıyla toplandı.

"Filistin'e ve Gazze'ye özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteride İsrail'in saldırıları ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılmaları kınandı. Gösteride Türk bayraklarının yanı sıra çok sayıda Müslüman ülkenin bayrakları açıldı. Bir grup genç ise İsrail bayrağını yaktı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanda yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız geçti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Hollanda'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Farklı gruplar tarafından Hollanda Parlamentosu önünde ve Malieveld Meydanı'nda gerçekleştirilen gösterilere çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollandalılar da katıldı.

Göstericiler "Filistin için adalet" pankartının yanı sıra "Özgür Filistin, Özgür Gazze, Filistinliler ile dayanışma", "Kudüs İslam'ındır", "Filistin için özgürlük", "Filistin'i terörize etmeyi durdur", "Anti Siyonizm ile Anti Semitizm eşit değildir", "Ülkeyi çalmak savaş suçudur" ve "Zafer İslam'ındır" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandırıldığı gösteride, "Filistin için özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları atıldı ve tekbirler getirildi.

Gösteride "Ben soykırıma, kolonyalizme ve Siyonizm'e karşı bir Yahudi'yim" dövizi taşıyan Yahudi asıllı öğrenci August Zeidman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sesinin duyulması gerektiğini belirterek, "Filistinlilerin kendi toplumuyla ilgili kendi kararlarını vermesine izin vermeliyiz. Onlar özgürlük istiyorlar, özgürlüğe sahip olmalılar." dedi.

Zeidman, Hollanda hükümetinin ABD ve İsrail ile ilişkisinin sağlıklı olmadığını ifade ederek, "Sürekli İsrail'e karşı yapılan her türlü eleştiri ve anti Siyonizm ile anti Semitizm'in birbirine karıştırılması bu mücadele ve diğer insan hakları mücadelesi için inanılmaz zarar verici. Ben bir anti Siyonist'im fakat anti Semitist değilim." diye konuştu.

Zeidman, Gazze'de yaşananların herkes ve Filistin şehitleri için bir insanlık mücadelesi olarak kabul edilmesinin önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler olaysız sona erdi.