İsrail'i panikleten F-35 kararı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuya sıcak bakmadıklarını belirterek atılan normalleşme adımının "İsrail'in herhangi bir silah anlaşmasını kabul etmesini" içermediğini ifade etti.

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İran'a uygulanan silah ambargosunun devam etmesini istediklerini belirten Netanyahu ABD’nin bu konuda yaptığı baskıyı haklı bulduklarını söyledi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına değinen Netanyahu Pompeo’yu işaret ederek, "Bu, sizin yardımınızla ve Başkan Trump’ın aracılığı ile bölgesel barış ve istikrar için bir nimet oldu" dedi.

BAE’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını satın alma girişimleri hakkında konuşan Netanyahu atılan normalleşme adımının "İsrail’in herhangi bir silah anlaşmasını kabul etmesini" içermediğini ifade etti.

Netanyahu: F-35 satışına sıcak bakmıyoruz

BAE'ye F-35 satışına sıcak bakmadıklarını dile getiren Netanyahu, "Üzerinde anlaşılan herhangi bir silah anlaşması var mı bilmiyorum. Düşünülmüş olabilir, ancak duruşumuz değişmedi" diye konuştu.

Netanyahu’nun sözlerine cevap veren Pompeo ise ABD'nin İsrail’in askeri teknolojik gücünü koruyacağını ancak olası satışı göz ardı etmediğini belirterek "ABD'nin niteliksel askeri üstünlük açısından yasal bir zorunluluğu vardır. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile de güvenlik alanında teknik ve askeri yardım sağladığımız 20 yıldan fazla ilişkimiz var. Kendi halkını tehditten korumak için ihtiyaç duydukları ekipmanı teslim etmek kapsamında bu süreci gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail’e olan bağlılığımızı da koruyacak şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.