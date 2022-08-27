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İsrail’i Geçen 16 Yaş Altı Kız Milli Takımımız A Ligi’ne Yükseldi

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Ay-yıldızlılarımız, yarı finalde karşılaştığı İsrail’i 71-51'lik skorla yendi.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımımız bu sonuçla FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda A Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Millilerimiz, B Ligi’ndeki final karşılaşmasında 27 Ağustos Cumartesi günü TSİ 22.00’de Sırbistan ile karşılaşacak.

Bemax Arena’da oynanan müsabakanın ilk yarısını millilerimiz 35-25 önde tamamladı.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımımızda Selin Tekin 25 sayı kaydetti. İsrail’de ise Maya Zilbershlag 11 sayıyla oynadı.

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