İsrail'e soykırım davasında Lahey'de karar açıklandı!
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında İsrail'e ihtiyati tedbir kararı çıkarttı. Buna göre İsrail soykırımla yargılanacak.
Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı (UAD) İsrail için ihtiyati tedbir kararı aldı.
Adalet Divanı, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nde yasaklanan fiillerin işlenmemesi için gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetti
Buna göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları derhal duracak.
UAD ayrıca İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti.
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