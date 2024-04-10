Türkiye’den İsrail’e 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirildi!

İsrail’e ihracatı kısıtlanan ürünler şöyle:

1. Alüminyum Profiller

2. Alüminyum Teller

3. Boyalar

4. Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

5. Beton Mikserleri

6. Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları

7. Çelik Filmaşin

8. Çelik Kaplar ve Depolar

9. Çelik Köprü Aksamı

10. Çelik Kuleler

11. Çelik Profiller

12. Çimento

13. Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve

Levhalar