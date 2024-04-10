Türkiye’den İsrail’e 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirildi!
Ticaret Bakanlığı, İsrail’e ihracatın kısıtlandığını duyurdu. Bakanlığın yayımladığı listeye göre 54 ürünün ihracatına kısıtlama getirildi. Peki, İsrail’e ihracatta hangi ürünler kısıtlandı? İşte o ürünler...
Ticaret Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamayla İsrail’e ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, 54 ürünün İsrail’e ihracatının kısıtlandığı söylendi. Verilen kararın, Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar ve kesintisiz yardıma izin verilinceye kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Peki, İsrail’e ihracatta hangi ürünler kısıtlandı?
İsrail’e ihracatı kısıtlanan ürünler şöyle:
1. Alüminyum Profiller
2. Alüminyum Teller
3. Boyalar
4. Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
5. Beton Mikserleri
6. Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları
7. Çelik Filmaşin
8. Çelik Kaplar ve Depolar
9. Çelik Köprü Aksamı
10. Çelik Kuleler
11. Çelik Profiller
12. Çimento
13. Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve
Levhalar
14. Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
15. Demir-Çelik Tüm Teller
16. Ekskavatörler
17. Elektrik Kabloları
18. Elektrik Panoları
19. Fayanslar
20. Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
21. Forkliftler
22. Granit
23. Halat ve Kablolar
24. Hırdavat Ürünleri
25. Hidrolik Yağlar
26. İnşaat Demiri
27. İnşaat Makinaları
28. İnşaat Yalıtım Malzemeleri
29. İnşaatta Kullanılan Camlar
30. Kimyasal Bileşikler
31. Kimyasal Gübreler
32. Klinker
33. Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
34. Kükürt
35. Madeni Yağlar
36. Makaralı Zincirler
37. Mermer
38. Metal İşleme Makinaları
39. Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
40. Mineral Gübreler
41. Motor Yağları