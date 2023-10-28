İsrail'den Türkiye kararı

İsrail, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerini ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi için geri çağırdı.



İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cohen paylaşımında, Türkiye'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yapılan açıklamalara gönderme yaparak, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla (İsrailli) diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.