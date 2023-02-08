İsrail'den gelen kurtarma ekibi Kahramanmaraş'ta

AFAD koordinasyonunda enkazlarda yürütülen arama kurtarma faaliyetine katılacak olan 20 kişilik İsrailli ekip, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yıkılan bir binanın enkazında incelemede bulundu.

Ekipte yer alan Michael Miki, pazartesi akşam saatlerinde bölgeye geldiklerini belirterek, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazda sıkışan kadını kurtarma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Miki, kadını canlı çıkarmalarının yaklaşık 4 saat sürdüğünü aktararak, "Burada ne yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Burada yaşayan ve burayı tanıyan insanlardan bilgi aldıktan sonra insanları kurtarmak için neyi daha iyi öğrenmemiz gerektiğini anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ron Shehter de Nurdağı'ndaki çalışmaların ardından Kahramanmaraş'a geçtiklerini vurgulayarak, arama kurtarma çalışmalarına kentteki enkaz bölgelerinde devam edeceklerini dile getirdi.