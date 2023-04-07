İsrail'den Gazze Şeridi'ne yeni hava saldırısı!

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait silah üretim yeri olarak kullanılan 3 nokta ile bir tünelin bombalandığı ifade edildi.

Bu saldırılarla Hamas'ın silah gücünün zayıflatıldığı kaydedilen açıklamada, yaşananlardan Hamas sorumlu tutuldu.

Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden gece saatlerinde ülkenin güneyine 44 roket atıldığını söyledi.

Bu roketlerden 9'unun sınırı geçemediğini, 12'sinin denize doğru fırlatıldığını aktaran Hagari, 8 roketin hava savunma sistemlerince imha edildiğini, 14'ünün açık alanlara, birinin ise yerleşim yerine düştüğünü ifade etti.

Hagari, İsrail ordusunun Gazze'deki hedeflere yönelik saldırılarında 50 ton mühimmat kullandığı bilgisini verdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi, gece saatlerinde İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalmıştı. Bölgedeki Filistinli gruplar da saldırılara roketlerle karşılık vermiş ve İsrail'in sınıra yakın yerleşim yerlerinde sirenler çalmıştı.