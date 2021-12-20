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İsrail'de Omicron alarmı: O ülkeleri kırmızı listeye aldı

İsrail'den Pazartesi günü yapılan açıklamada Omicron varyantı nedeniyle ABD ve Kanada'nın kırmızı listeye alındığı açıklandı.

İsrail'den Pazartesi günü yapılan açıklamada Omicron varyantı nedeniyle ABD ve Kanada'nın kırmızı listeye alındığı açıklandı.

İsrail'de artan Omicron vakaları sonrasında alınan kararla birlikte ABD ve Kanada; Belçika, Almanya, Macaristan, İtalya, Fas, Portekiz, Türkiye ve İsviçre ile birlikte seyahat yasağı getirilen ülkeler arasına girdi.

Kararın Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu kapsamda bu süre zarfında bu ülkelerden dönen yolcuların da belirlenen karantina sürecine alınması planlanıyor.

İsrail, Omicron vakalarının artması sonrası önlem alan ilk ülkelerden olmuştu. Ülkede Kasım sonundan bu yana Omicron varyantına karşı kısıtlamalar getirilmişti.

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