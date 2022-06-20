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İsrail’de koalisyon ortakları Bennett ve Lapid'den erken seçim kararı

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, koalisyon ortaklarından Bennett ve Lapid, Meclisin feshedilmesi konusunda gelecek hafta oylama yapılması için anlaştı.

Meclis kararı onaylarsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

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