İsrail'de koalisyon arayışları

İsrail'de hükümet arayışları sürüyor.

İsrail medyası Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisi'nin Yamina Partisi ile hükümeti kurmak için anlaştığını ileri sürdü.

İddialara göre Yemina Partisi lideri Naftali Bennet'in Lapid ile koalisyon hükümeti kurmaya karar verdiğini açıklaması bekleniyor.

Bennett pazar günü yeni hükümetin oluşumunu açıklayacak..

Yair Lapid de Cumhurbaşkanı Rivlin'e pazartesi günü hükümeti kurmayı başardığını söyleyecek.

2 yıl içinde 4. kez erken seçime gidildi

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ram Partisinin de Lapid ve Bennett liderliğinde koalisyonu dışarıdan destekleyeceği iddialar arasında yer alıyor.

İsrail parlamentosunun yeni kabineyi önümüzdeki hafta onaylayabileceği de öne sürülüyor.

İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen erken genel seçimde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Rivlin, ilk önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Yair Lapid’e verildi.

Ülkede son iki yıl içinde 4’üncü kez erken genel seçime gidildi.