İsrail'de flaş gelişme! Netanyahu pes etti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle İsrail, siyasi tarihinde tanık olduğu en ciddi krizlerden biriyle karşı karşıya.

On binlerce kişi hükümetin yargı sisteminde yapılması planlanan değişiklikleri ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu değişikliklere karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden alınmasını protesto ediyor, sendikalar genel grev çağrısı yapıyor.

Netanyahu, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ben-Gvir ile protestolara neden olan yargı düzenlemesinin askıya alınması konusunda anlaştı.

Ben-Gvir, yargı düzenlemesinin bir sonraki dönemde parlamentoya getirilmesi karşılığında Netanyahu ile anlaştıklarını açıkladı.