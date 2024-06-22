AjansHaber.com.tr Gündem İsrail yine katliam yaptı! Onlarca kişi öldü

İsrail yine katliam yaptı! Onlarca kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Al Tuffah Mahallesi'nde bir evi ve Gazze'nin batısındaki Al Shati kampını bombalaması sonucu en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Al Tuffah Mahallesi'nde bir evi ve Gazze'nin batısındaki Al Shati kampını bombalaması sonucu en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medyadan sorumlu müdürü, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Al Shati kampında 7 evin hedef alınması sonucu 24 Filistinlinin, Al Tuffah Mahallesi'nde 1 evin bombalanması neticesinde ise 18 Filistinlinin can verdiğini söyledi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Saldırıların ardından açıklama yapan Hamas, "Siyonist düşman, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor ve yeni katliamlar gerçekleştiriyor. İşgal ve onun Nazi liderleri, Filistin halkına yönelik ihlallerinin bedelini ödeyecek ve bu saldırılar Filistin'in iradesini kıramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
5 terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbul'da halk ekmeğe zam geldi!
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangını söndürüldü!
Benzin ve motorinde zam ertelendi!
Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor
Halil Umut Meler, EURO 2024'te maç yönetecek
Halk ekmeğe yapılan yüzde 60'lık zam