İsrail yine katliam yaptı! Onlarca kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Al Tuffah Mahallesi'nde bir evi ve Gazze'nin batısındaki Al Shati kampını bombalaması sonucu en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medyadan sorumlu müdürü, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Al Shati kampında 7 evin hedef alınması sonucu 24 Filistinlinin, Al Tuffah Mahallesi'nde 1 evin bombalanması neticesinde ise 18 Filistinlinin can verdiğini söyledi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Saldırıların ardından açıklama yapan Hamas, "Siyonist düşman, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor ve yeni katliamlar gerçekleştiriyor. İşgal ve onun Nazi liderleri, Filistin halkına yönelik ihlallerinin bedelini ödeyecek ve bu saldırılar Filistin'in iradesini kıramayacaktır." ifadelerini kullandı.