İsrail ve Hamas anlaştı: Rehineler serbest kalacak

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan esir takası konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Aşamalar halinde serbest bırakılacak"

Netanyahu, rehineler konusunda Hamas ile anlaştıklarını belirterek, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. İsrail hükümeti zor bir kararla karşı karşıya kaldı ancak doğru kararı verdi. ABD Başkanı Joe Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'a kalan rehineler için tıbbi destek sağlamasını da içeriyor" dedi.