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İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait bir noktayı hedef aldı.

Saldırının ardından hedef alınan noktadan duman yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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