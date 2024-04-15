İsrail Savaş Kabinesi yeniden toplanacak

Kanal 12'nin haberinde, Savaş Kabinesinin yerel saatle 14.00'te toplanacağı belirtildi.

Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıya vereceği "yanıtın" olduğu ifade edildi.

Savaş Kabinesi, İran'a verilecek yanıtı görüşmek üzere dün toplanmıştı. İsrail basınında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi üyelerinin İran'a verilecek yanıt konusunda farklı görüşlere sahip olduğu ve bir fikir birliğine varılamadığını yazmıştı.

Haberlerde, Savaş Kabinesi üyelerinin İran'a karşılık verilmesinde hemfikir olduğu ancak ne zaman ve nasıl bir yanıt verilmesi konusunda farklı görüşleri dile getirdikleri kaydedilmişti.