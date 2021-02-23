İsrail savaş gemisine saldırı

İsrail savaş gemisinin bilinmeyen güçler tarafından saldırıya uğradığı duyuruldu. Rus basının haberine göre, saldırı uzaktan kontrol edilen insansız deniz aracıyla düzenlendi.

İsrail savaş gemisinin yaklaşan bomba yüklü insansız deniz aracını açtığı ateşle imha ettiği öğrenildi.

Deniz aracının imhasıyla büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. İsrail konuyla henüz açıklama yapmazken saldırıyı üstlenen olmadı.