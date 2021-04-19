İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesi altıncı gününde

Filistinli gençler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınlarında toplandı.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinli gençleri dağıtmak için bir TOMA ve atlı polisleri devreye soktu.

TOMA'dan Filistinli gençlerin üzerine atık su sıkan İsrail polisi, ayrıca kalabalığı dağıtmak için ses bombası da kullandı.

Şu ana kadar olaylarda yaralanan olmazken, İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 2 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi 6 gündür Filistinlilere ses bombası ve TOMA ile müdahale ediyor.