İsrail, misilleme saldırısı yapacak mı?

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savaş Kabinesi bir araya geldi.

İsrail basınının toplantıya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Savaş Kabinesi toplantısının İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı.

Savaş Kabinesi’nin İran’a karşılık verilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edilirken, Savaş Kabinesi’nin zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varamadığı belirtildi.

Ayrıca İsrail ordusunun İran’a verilecek karşılık konusunda ek seçenekler üretmesi için görevlendirildiği de ifade edildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta BMGK Olağanüstü Toplantısı'nda konuştu. Guterres şunları söyledi:

"Dünya bir savaşı daha kaldıramaz"

Hep birlikte büyük sorumluluğumuz var. Bütün ortaklar bunun büyümesini engellemeli. Güç kullanarak cevap vermek uluslararası hukuka aykırıdır. Ortak bir sorumluluğumuz var. İşgal altındaki Batı Şeria'yı kurtarmak. Küresel barış şuan zarar görmekte. Ne bölge ne de dünya bir savaşı daha maalesef kaldıramaz.