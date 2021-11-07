İsrail mahkemesi o ürünün satışını durdurdu
İsrail mahkemesi, Auschwitz kampında mahkumları numaralandırmak için kullanılan dövme kitinin satışını durdurdu.
Tel Aviv'deki bir İsrail mahkemesi, 2. Dünya Savaşı sırasında binlerce Yahudinin öldürüldüğü Almanya'daki Auschwitz Kampı'nda mahkumları numaralandırmak için kullanılan dövme kitinin satışını durdurdu.
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Dünyada sadece dört adet kalan dövme kiti İsrail'de bir müzayede 40.000 dolardan satışa çıkmıştı.
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Mahkeme, Nazi Almanyasında ölüm kamplarının kurbanlarının anısını korumaya adanmış İsrail Holokost'tan Kurtulanlar Merkez Örgütleri tarafından açılan bir davaya istinaden ürünün satışını ihtiyati tedbir olarak durdurdu.
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Kit çelikten yapılmış ve sekiz sayısal damgadan oluşuyordu.
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